Freudenstadt Kindergarten: Gebühren steigen um drei Prozent

Auch Oberbürgermeister Julian Osswald sah die Forderung nach einem Anbau skeptisch. Die Stadt habe noch viele Projekte vor der Brust, darunter die Sanierung des Kepler-Gymnasiums und das neue Feuerwehrhaus. Außerdem sei es auch Aufgabe von Dornstetten und Glatten, für eine eigene Kinderbetreuung zu sorgen. Es sei nicht Aufgabe des Mittelzentrums, dies für die beiden Kommunen zu übernehmen. Philipp Heidiri, der den Leiter des Amts für Stadtentwicklung, Rudolf Müller, vertrat, sagte auf Nachfrage von Eberhard Haug (SPD), dass die Verwaltung dem Gemeinderat im September Varianten zu einem Kindergarten im Bereich des Baugebiets Sonnenhalde vorstellen werde. Der Rat nahm die Bedarfsplanung zur Kenntnis und beschlossaußerdem , dass die Kleingruppe im Kindergarten Musbach fortgesetzt wird.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Erhöhung der Beiträge für Kindergärten und Krippen der Stadt. Die Stadtverwaltung hatte eine generelle Erhöhung um drei Prozent vorgeschlagen, die bei einer Enthaltung und fünf Gegenstimmen beschlossen wurde.

Weinbrecht hatte zuvor auf die kommenden Aufgaben der Stadt und die steigenden Personalkosten verwiesen. Osswald berichtete, dass auch die kirchlichen Träger auf die Stadt zugekommen seien – in der Hoffnung, dass diese die Erhöhung ebenfalls beschließt. Das klinge für ihn nach Preisabsprachen, sagte Robert Kurz (FWV) und fragte nach möglichen rechtlichen Konsequenzen. Osswald antwortete , dass er es für schwierig halte, wenn es große Unterschiede bei den Beiträgen gebe. Eltern sollten ihr Kind in die Einrichtung schicken, die sie wollen, und nicht in die, die sie sich leisten können.