Freudenstadt Gartenschau: Seilbahn muss nicht sein

"Back to blue – Zeitreise im Landschaftspark der Zukunft" ist der Arbeitstitel für den Entwurf des Masterplans. Anfang August hatte das Büro Planstatt Senner den ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Auch der gemeinsame Ausschuss der Stadt Freudenstadt und der Gemeinde Baiersbronn habe sich dem Votum des Preisgerichts angeschlossen erläuterte Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung in Freudenstadt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zeitnah sollen jetzt die Themen vertieft werden, deshalb stand in den Gemeinderäten Freudenstadt und Baiersbronn die Beauftragung des Büros an. Johann Senner erläuterte den Freudenstädter Stadträten nochmals das Konzept für die Überplanung des rund sieben Kilometer langen Tals zwischen Freudenstadt und Baiersbronn.

Anspruchsvolle Aufgabenstellung