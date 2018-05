Freudenstadt Gästekarte bietet weitere Erlebnisse

"Dabei geht es nicht darum, den Urlaub im Schwarzwald billiger zu machen", erklärt Michael Krause, Freudenstadts Tourismusdirektor und ebenfalls Geschäftsführer der Schwarzwald Plus GmbH. "Wir möchten unseren Gästen ein Mehr an Service und ein Mehr an Urlaubserlebnis bieten."

Dieser Service komme auch bei den teilnehmenden Betrieben gut an, denn so könnten sie ihren Gästen noch mehr Individualität in der Urlaubsgestaltung bieten. Wer als Bürger oder Zweitwohnungsbesitzer des Landkreises Freudenstadt die Heimatkarte erworben habe, könne alle Erlebnisse von "Schwarzwald Plus" während des Gültigkeitszeitraums der Heimatkarte vom 1. Januar bis 31. Dezember einmalig an einem Tag seiner Wahl völlig ohne Zusatzkosten nutzen.

Weitere Informationen: www.schwarzwaldplus.de

Die 2013 gegründete GmbH ist die gemeinsame Tourismusgesellschaft von Freudenstadt und Baiersbronn. Geschäftsführer sind die beiden Tourismusdirektoren Michael Krause (Freudenstadt) und Patrick Schreib (Baiersbronn), den Vorsitz des Aufsichtsrats teilen sich die Bürgermeister Michael Ruf (Baiersbronn) und Julian Osswald (Freudenstadt). Hauptaufgabe der Schwarzwald Plus GmbH ist die organisatorische wie technische Einführung, Marketing und PR, Serviceleistungen und der laufende Betrieb der neuen Gästekarte Schwarzwald Plus sowie begleitende Qualifizierungs- und Qualitätsmaßnahmen. Die Karte erschließt für die Gäste ein Gebiet von der Ortenau über die Schwarzwaldhochstraße, das Murgtal und die beiden Gemeinden Baiersbronn und Freudenstadt selbst sowie bis nach Baden-Baden, in den Nordschwarzwald und im Süden bis ins Kinzigtal. Es beteiligen sich mehr als 50 Unterkünfte an dem Angebot.