Freudenstadt Fußgängerüberweg ist wieder offen

Freudenstadt. Die Signalanlage ist in Betrieb, und die Fußgänger können jetzt wieder gefahrlos die Straße überqueren. Seit geraumer Zeit war der Übergang wegen der Bauarbeiten geschlossen. Die Fußgänger mussten auf den Übergang beim Stadthaus ausweichen und sich zwischen Baustellenabsperrungen und dem fließenden Verkehr über die Straße tasten. Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Koordinator der Bauarbeiten, ist froh, dass die Fußgängerverbindung zwischen dem oberen und dem Postmarktplatz wieder funktioniert.

"Pförtnerampeln" vor Kreisverkehr

Zurzeit ist die Signalbaufirma daran, alle Ampeln an den neuen Masten zu installieren. "Wir sind auf einem guten Weg, bis Jahresende damit fertig zu werden", so Rudolf Müller. Der aufmerksame Freudenstädter hat sicherlich schon entdeckt, dass vor dem Kreisverkehr am Promenadeplatz aus Richtung Straßburger Straße und aus Richtung Lauterbadstraße ebenfalls zwei Ampeln montiert wurden. Das seien "Pförtnerampeln", erläutert Müller. Falls sich der Verkehr im Kreisverkehr staut, halten die Ampeln den Verkehr an, bis der Kreisverkehr wieder frei ist. Bei hohem Verkehrsaufkommen könne dies schon mal nötig sein, meint Rudolf Müller. Das ganze System sei elektronisch geregelt, aber noch nicht in Betrieb.