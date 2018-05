Freudenstadt Fußballtraining und Lesewerkstatt

Um insbesondere Jungen aus Familien, in denen das Lesen nicht zum Alltag gehört, eine bessere Perspektive zu bieten, bringen die Baden-Württemberg Stiftung, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg das Buch auf den Fußballplatz. Sie zeigen, dass Lesen Spaß machen kann und unterstützen im elften Jahr insgesamt zwölf Projekte bei "kicken & lesen". Die Begeisterung der Jungen für den Fußball macht sich das Projekt doppelt zu Nutze: Mit Hilfe von bekannten Vorbildern aus der Welt des Sports und spannenden Geschichten über die Vereine und die Bundesliga werden die jungen Kicker zum Lesen animiert.

Austoben können sich die Teilnehmer bei Trainingseinheiten auf dem Sportplatz, Wettbewerben zwischen Vater und Sohn oder einer Rallye durch die örtliche Bücherei. Die Projekte werden mit bis zu 4000 Euro unterstützt.

Mit dabei ist auch "Kopf-Ball 2018" aus Freudenstadt. Die Falkenrealschule geht in Kooperation mit der Kinder- und Jugendwerkstatt Eigen-Sinn, der Hartranft-Grundschule, der Stadtverwaltung und der Spielvereinigung Freudenstadt an den Start. Das Projekt richtet sich an Fünft- und Sechstklässler sowie an Flüchtlingskinder und ist ein Mix aus wöchentlichen Treffen und Aktionen in den Pfingstferien. Jungen aus höheren Klassenstufen werden als Lesevorbilder und Trainer eingebunden.