Freudenstadt Für manche Überraschung gut

Arnim Töpel ist auch ein guter alter Bekannter bei Kultur am Dobel. Man nennt ihn den "Poeten unter den Kabarettisten". Töpel teilt sich dreisprachig mit. Auf hochdeutsch, kurpfälzisch und musikalisch. Er wechselt schnell vom nuschelnden Dialekt zum geschliffenen Hochdeutsch. Der Kabarettist, mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, stellt sein neues Programm vor. Der Titel seines Programms lautet "Nur für kurze Zeit – alles gloffe". Armin Töpel kommt am Freitag, 8. März, zu Kultur am Dobel.

Brückenschlag zwischen keltischer und deutscher Musiktradition

Einen Konzertabend mit Spaß und Laune verspricht für Freitag, 12. April, das Jens-Wimmers-Trio mit Boogie, Swing und Blues aus den 20-er bis 40-er-Jahren. Jens Wimmers und seine Musiker moderieren das Programm launig. Wenn sie in ihre Tasten beziehungsweise Saiten greifen, geht laut "Kultur am Dobel" die Boogie-Woogie-Post ab. Jens Wimmers am Piano wird von Musikern der Nürnberger Szene unterstützt.

Folkmusik bieten am Freitag, 10. Mai, Gudrun Walther und Jürgen Treyz. Die beiden Gründungsmitglieder der weltweit tourenden Band Cara vollziehen mit ihrem neuen Duo-Programm einen musikalischen Brückenschlag zwischen der keltischen und der deutschen Musiktradition. Ihr Programm ist von ihren Reisen und Tourneen der vergangenen Jahre geprägt. Da treten zwei Vollblutmusiker auf, die sich intuitiv verstehen und diese Freiheit nutzen, um jedes Konzert etwas anders zu gestalten.

"Eine Runde Schlagerkunde" mit Michael Bach

Musikkabarett mit Michael Bach unter dem Titel "Eine Runde Schlagerkunde" gibt es am Donnerstag, 6. Juni. Warum sind Currywürste fluguntauglich? Gibt es musikalische Tiere? Oder sind Popstars am Ende auch nur Menschen? Diesen und anderen Fragen geht der Multiinstrumentalist, Sänger und Stimmenimitator Michael Bach auf den Grund. Dabei wird immer feste musiziert und parodiert – Udo, Herbert, Joe, Tina und weitere "alte Bekannte" aus dem internationalen Showgeschäft geben sich ein Stelldichein.

Unfreiwillig komische Steilvorlagen aus Schlagertexten werden ihrer wahren kabarettistischen Bestimmung zugeführt. Hier zeigt sich die Popmusik von ihrer lustigen Seite.

In die Sommerpause geht Kultur am Dobel am Donnerstag, 11. Juli, mit dem "Trio de Janeiro". Das ist die Formation rund um die Baiersbronner Sängerin Marianne Martin. Mal einfühlsam-intensiv, mal fröhlich-ausgelassen interpretieren die Musiker südamerikanische Musik, Jazzstandards, aktuelle Popsongs und Evergreens. Mit Marianne Martins (Gesang) musizieren Lu Thomes (Gitarre, Gesang), Günter Hellstern (Akkordeon) und Martin Romero (Percussion). Der Eintritt zu den Veranstaltungen bei "Kultur am Dobel" kosten zwischen 16 und 18 Euro. Alle Gastspiele finden im Schweizersaal des Stadthauses auf dem Marktplatz statt und beginnen jeweils um 20 Uhr. Vor dem Programm und in den Pausen bewirtet das Café Pause. Kartenreservierungen sind möglich unter www.kulturamdobel.de oder telefonisch unter der Nummer 07441/950 9251. Kartenvorverkauf ist in der Tourist-Info am Marktplatz in Freudenstadt.