Freudenstadt Für Händler ist Pacht in Innenstadt zu hoch

Den Online-Handel sieht Jochen Gaiser als weiteren Grund, warum es Einzelhändler heute schwerer haben als früher. Dennoch hat Freudenstadt seiner Meinung nach Potenzial. Mit den Arkaden sei Freudenstadt quasi ein großes "Outdoor-Kaufhaus" für jedes Wetter. Als besondere Stärke sieht er, dass etwa 90 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte inhabergeführt sind. Dadurch könnten die Kunden auf Freundlichkeit und Kompetenz bauen, die es beim Online-Handel nicht gibt.

Der HGV wolle in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Freudenstadt-Marketing ein Konzept für die Belebung des Einzelhandels entwickeln. Dazu sei eine anonyme Umfrage gestartet worden, die im Frühjahr ausgewertet werde. Die Teilnahme an der Umfrage sei gut. Ein positiver Ansatz sei auch die Umgestaltung der Loßburger Straße in den "Boulevard 28", wie sie jetzt gerne genannt wird. Damit könne man die Aufenthaltsqualität erhöhen. Wenn in diesem Jahr die Arbeiten in der restlichen Innenstadt abgeschlossen sind, werde man sehen, betont Gaiser. Vielleicht könne man den einen oder anderen Hausbesitzer überzeugen, Geschäftsräume lieber zu akzeptablen Preisen zu vermieten, als sie leer stehen zu lassen.

Ganz ähnlich sieht City-Managerin Jana Bonig die Situation. Dass derzeit viele Geschäfte geschlossen sind, sieht sie auch als Folge eines hohen Wechsels bei den Inhabern. Für zwei Geschäfte gebe es derzeit konkrete Gespräche, für andere Geschäftsräume seien schon neue Betreiber gefunden worden. Unter dem Strich, so ist Jana Bonig überzeugt, gebe es in Freudenstadt ebenso viele Neuansiedlungen wie Schließungen.

Dass derzeit gerade in der 1-A-Lage Loßburger Straße zahlreiche Geschäfte leer sind, sei keine Folge der Bauarbeiten und damit verbundenen schlechten Umsätzen. Bonig ist überzeugt, dass mindestens zwei bis drei Geschäfte nicht lange leer stehen werden. Auch sie habe in ihrer noch relativ kurzen Amtszeit in Freudenstadt gehört, dass viele Eigentümer Geschäftsräume gar nicht vermieten wollen, oder es nicht nötig haben. Das zeige sich auch daran, dass viele Läden in den entsprechenden Internetportalen gar nicht angeboten werden. Vereinzelt gebe es auch Wünsche an die Mieter, die diese nicht erfüllen können. Die Einzelhandelsumfrage solle dabei helfen, die Gründe für Probleme der Händler zu identifizieren.

Wie Jochen Gaiser sieht Jana Bonig auch Stärken des Freudenstädter Einzelhandels. "Die Produkte und Läden sind erstklassig", sagt sie. Viele Besucher kämen aus Großstädten wie Stuttgart, Karlsruhe oder Pforzheim, weil sie die persönliche Beratung schätzen. Eine große Rolle spiele für die Einzelhändler nach wie vor der Tourismus. Denn die Leute hätten im Urlaub ein ganz anderes Konsumverhalten, so Jana Bonig. Der Einzelhandel sei für Freudenstadt ein Pfund, das er auch bleiben müsse.