Freudenstadt Fünf vor zwölf: Landkreis braucht jedes Kind

Kreis Freudenstadt. Mit dieser schonungslosen Standortbestimmung, sprachlich geschliffen und mit wissenschaftlichen Gleichmut vorgetragen, wartete Ulrich Bürger am Montag in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf. Bürger ist Experte für demografischen Wandel beim Kommunalverband Jugend und Soziales in Stuttgart. Eine Stunde lang hielt er Verwaltung und Kreisräten vor Augen, wo der Kreis aktuell steht, auch im direkten Vergleich, was aller Voraussicht nach passieren wird und was die Raumschaft dagegen tun kann – noch. Mit versteinerten Gesichtern verfolgten die Verwaltungsvertreter seine Vorstellung, und auch die Fraktionen schienen betroffen. Sie verzichteten am Ende auf eine Debatte mit gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Bürgers Botschaft: Der Wandel der Gesellschaft – weniger Kinder, weniger Berufstätige, mehr Rentner – fällt im Land "unglaublich unterschiedlich" aus. Skepsis sei angebracht bei Prognosen, die 40 Jahre in die Zukunft reichen, dazu könne "kein Mensch" was präzise voraussagen. Andererseits hätten sich frühere Annahmen wie die hohe Zuwanderung als richtig erwiesen. Darüber hinaus gebe es verlässliche Daten wie Geburtenraten. Entwicklungen in Ländern wie Deutschland vollzögen sich im 30-Jahre-Zyklus, also fast unmerklich, seien dann aber "unumkehrbar". Baden-Württemberg sei Einwanderungsland, und werde es auch bleiben müssen. Denn es gebe weiterhin wohl mehr als zehn Millionen Einwohner. Allerdings werde die Zahl derer, die arbeiten, um zwölf Prozent sinken, auf dann 51,8 Prozent – mit allen "volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Folgen".

Freudenstadt, sagte Bürger, stehe dabei "vor ganz großen Herausforderungen". Der Kreis werde bis 2025 fast 13 Prozent weniger junge Leute bis zum Alter von 21 Jahren haben, was Bürger als "dramatisch" bezeichnete. Freudenstadt sei damit Schlusslicht aller 44 Stadt- und Landkreise. Und das sei "nichts Spekulatives". Schwacher Trost dürfte sein, dass der Nachbarkreis Rottweil vorletzter ist. Auf der Zollernalb, in der Ortenau und in Calw sieht es freundlicher aus. Städten und Ballungsräumen verzeichnen sogar teils massive Zuwächse. Spitzenreiter sei Heidelberg mit einem Plus von fast 20 Prozent.