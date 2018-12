Freudenstadt Frühere Sängerin kehrt zurück

Mit vielen traditionellen Weihnachtsliedern wie "Let It Snow", Have Yourself A Merry Little Christmas", "The Christmas-Song" und "Winter Wonderland" wird die Kepler-Big-Band die Weihnachts-Saison einleiten. Neben dem aktuellen Sänger-Duo Amelie Götter und Luca Braccia konnte Bandleader Christof Ruetz mit Stefanie Lukassek die ehemalige Sängerin der Big-Band für dieses besondere Konzert gewinnen.

Die 21 Jahre alte Stefanie Lukassek, die bis 2016 im Kreis Freudenstadt lebte und am Kepler-Gymnasium ihr Abitur absolvierte, konnte die ersten Eindrücke vom Jazz mit der Kepler-Big-Band sammeln. Mittlerweile belegt sie ein Studium der Schulmusik an der Musikhochschule Stuttgart mit dem Hauptfach Jazz-Gesang, wo sie von der renommierten Stuttgarter Jazz-Sängerin und Dozentin Fola Dada unterrichtet wird. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.