Freudenstadt Fridi Miller "kotzt über Filz" im Kreis

Freudenstadt - Wer sich selbst einen Eindruck von Friedhild "Fridi" Miller machen will, kann das im Internet tun. Auf dem Internet-Portal Youtube gibt die abgelehnte Kandidatin für den Landratsposten in Freudenstadt seit Montag unter dem Stichwort "Fridi kotzt weiter! Filz in Freudenstadt! Wie Justiz und Politik gemeinsame Sache machen!" Einblicke in ihre Gedankenwelt.