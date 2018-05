Freudenstadt "Fridi" Miller erhebt jetzt Widerspruch

Kreis Freudenstadt. Nach ihrer Ablehnung als Kandidatin für den Landratsposten am 8. Mai (wir berichteten) hatte die selbst ernannte "Auf­deckungspolitikerin", die als Dauerkandidatin durch viele Städte und Gemeinden im Land reist, bereits angekündigt, dass sie Widerspruch einlegen will. Laut Friedhild Miller ging der ablehnende Bescheid erst am 24. Mai bei ihr in Sindelfingen ein.

Der besondere beschließende Ausschuss des Kreistags zur Vorbereitung der Landratswahl hatte seine Ablehnung unter anderem damit begründet, dass Friedhild Miller weder eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst hat, noch über ein Jura-Staatsexamen verfügt. Dabei hatte er sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg bezogen, wonach ein Kandidat für den Landratsposten dann als rechtlich geeignet eingestuft wird, wenn er neben der allgemeinen Wählbarkeitsvoraussetzung auch die notwendige Befähigung nachweisen kann.

Laut Innenministerium gehören zu dieser Befähigung zum Beispiel herausgehobene Führungserfahrung im kommunalen Bereich, eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst oder eine volljuristische Ausbildung. Diese Voraussetzungen kann "Fridi" Miller, die eine Ausbildung zur Bürogehilfin absolviert und nach eigenen Angaben auch als Managerin und Rezeptionistin einer Gebäudereinigungsfirma tätig war, nicht vorweisen.