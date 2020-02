Freudenstadt "Fridays gegen Altersarmut": Protest mit Beigeschmack

Auch das Bündnis "Omas gegen Rechts" warnte jüngst vor "Fridays gegen Altersarmut". Auf ihrer Facebookseite schreiben sie: Sie "nutzen einen sogenannten Triggerbegriff, nämlich "Altersarmut", mit dem sie wie die Rattenfänger eine möglichst große Gefolgschaft um sich scharen wollen. Die Strategie scheint bisher aufzugehen. Die Hauptgruppe hat mittlerweile über 325.000 Mitglieder.

"Gerade dadurch, dass man eine gewisse Größe hat, kann man etwas bewegen."

Vom Namen "Fridays gegen Altersarmut" möchte Stickel dennoch nicht abweichen. Über eine Umbennung in "Gemeinsam gegen Altersarmut" habe er zwar nachgedacht, aber die Idee schließlich doch verworfen. "Ich habe persönlich in der Gruppe noch niemanden getroffen, der etwas mit rechter Hetze zu tun gehabt hatte. Wenn es Anfragen von der AfD gibt, lehnen wir diese ab", meint Stickel. Der Name der Gruppe habe einen gewissen Bekanntheitsgrad und dieser würde beispielsweise bei Unterschriftenaktionen helfen: "Gerade dadurch, dass man eine gewisse Größe hat, kann man etwas bewegen."

Am Montag, 24. Januar, fanden bundesweit Mahnwachen von "Fridays gegen Altersarmut" statt, so auch auf dem Freudenstädtzer Marktplatz. "Beim Durchzählen sind wir auf 58 Teilnehmer gekommen", meint Stickel. Für die Veranstaltung am Samstag habe er 250 Teilnehmer angemeldet. "Man weiß ja nie, wie viele kommen werden, das ist auch immer wetterabhängig."