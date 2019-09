Freudenstadt Fridays for Future: Presse nun doch bei Demo erwünscht

Konzept wird entwickelt

Auch Freudenstadt sei von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, so die Veranstalter. Auf Anregung der beiden Initiativen entstehe derzeit im Dialog mit der Stadt ein gemeinsames Konzept "Klimaschutz akut – der Freudenstädter Weg", um den Klimaschutz unter Berücksichtigung der Freudenstädter Gegebenheiten weiter voranzubringen. Auch der Freudenstädter Weltladen beteiligt sich am globalen Klimastreik am heutigen Freitag. Er bleibt deshalb zwischen 11 und 12 Uhr geschlossen – aus Solidarität mit all denen, die sich für die Einhaltung der Klimaziele einsetzen, teilt der Trägerverein des Weltladens mit.