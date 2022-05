Wartungsarbeiten auf A 81 Schönbuchtunnel beidseitig gesperrt

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt in der kommenden Woche Wartungsarbeiten am Schönbuchtunnel bei Herrenberg durch. Dafür ist eine nächtliche Sperrung des Tunnels in beiden Richtungen der Autobahn A 81 erforderlich