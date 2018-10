Freudenstadt Freudenstädter Repair-Café startet am 30. Oktober

Freudenstadt. "Hilfe zur Selbsthilfe". Unter diesem Motto wird noch in diesem Monat das Repair-Café in Freudenstadt eröffnet. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Bruderhaus-Diakonie stemmen das Projekt, das in Horb schon erfolgreich läuft, gemeinsam.