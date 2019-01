Freudenstadt Freudenstadt und Baiersbronn werben in Luxemburg

Die Vakanz, die jedes Jahr im Januar für drei Tage ihre Tore öffnet, hat auch in diesem Jahr wieder mehr als 30 000 Besucher und über 230 Aussteller aus aller Welt angelockt, heißt es in einer Pressemitteilung von Freudenstadt Tourismus. Mittendrin präsentierten sich auch die Stadt Freudenstadt und die Gemeinde Baiersbronn.

Luxemburg sei trotz seiner Größe für Freudenstadt Tourismus und die Hoteliers ein starker Markt, weswegen die Messe nicht nur für die Neukundengewinnung, sondern vor allem zur Stammkundenpflege von Bedeutung sei. Voller Begeisterung seien die Besucher am Stand stehen geblieben, um zu sehen, wie die Hoteliers Horst Hoyer (Hotel Grüner Wald) und Beate Gaiser (Hotel Adler) live Schwarzwälder Kirschtorte zubereiteten. Unterstützt wurden sie dabei von Jessica Reiner und Vanessa Ellmauer (Waldhotel Luise) und Egon Finkbeiner (Waldblick-Hotel Kniebis). Insgesamt wurden so in den drei Tagen etwa 20 Torten zubereitet und an die Gäste verteilt.

Positive Bilanz