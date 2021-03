1 Sind Behelfslösungen ab Montag vorbei? Foto: Rath Foto: Schwarzwälder Bote

Einzelhandel: Landrat Rückert freut sich / IHK wettert

Region. Freude im Kreis Freudenstadt, Frust woanders: Nach dem Beschluss der Landesregierung dürfen ab Montag, 8. März, die Geschäfte des Einzelhandels unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Damit gehört Freudenstadt zu den ersten Kreisen im Land, in denen das möglich ist.

Maßgabe für die Erlaubnis, Geschäfte wieder zu öffnen, ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Laut Landratsamt ist dies im Landkreis Freudenstadt seit 30. Januar der Fall. "Ich bin außerordentlich dankbar, dass mit der Öffnung des Einzelhandels ein Schritt in Richtung Normalität möglich ist, auch wenn ich eine landesweite Öffnung für deutlich sinnvoller erachtet hätte", sagte Landrat Klaus Michael Rückert am Freitag. "Scharf" kritisiere er den Umstand, dass für Gastronomie und Hotellerie "noch keinerlei Perspektiven eröffnet" worden seien. Nach mehr als vier Monaten Lockdown und "hervorragenden Hygienekonzepten unserer Gastronomen" werde es "höchste Zeit", auch dort wieder Normalität einziehen zu lassen". Außerdem werde er "nicht müde, auf die gravierenden negativen Folgen des Lockdowns hinzuweisen": auf die Belastung für junge Menschen sowie chronisch und psychisch Kranker. Außerdem würden in allen Diskussionen über Schulöffnungen die Studenten "weiterhin völlig vergessen".

"Wettbewerbsverzerrung"

Am Freitag meldete sich außerdem die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald zu Wort. Sie fordert einheitliche Regelungen für Ladenöffnung in der Region. Die vom Land in Aussicht gestellten Öffnungen des Einzelhandels, abhängig von den Inzidenzen in den Landkreisen, führten zu weiteren Wettbewerbsverzerrungen. "Wir erwarten von der Landesregierung, dass zumindest in der Region Nordschwarzwald eine einheitliche Öffnung für den Einzelhandel möglich wird", so Martin Keppler, IHK-Hauptgeschäftsführer.

So könnten im Stadtkreis Pforzheim mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 40,5, im Enzkreis mit 31,6 und im Kreis Freudenstadt mit 31,3 die Einzelhandelsgeschäfte öffnen. In dem direkt angrenzenden Landkreis Calw lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 50,9. Damit würden nur Einkäufe nach Terminvergabe in vielen Geschäften möglich sein. "Ein dadurch gesteuerter Einkaufstourismus in der Region muss unbedingt vermieden werden", so Keppler. Es sei für die Eindämmung der Pandemie nicht förderlich, wenn die Menschen nur wegen unterschiedlichen Öffnungen des Einzelhandels etwa von Nagold nach Freudenstadt führen. Für die Händler, die wegen geringfügiger Abweichung von einem Inzidenzwert nicht öffnen dürften, sei dies "eine Katastrophe". Die politischen Akteure im Land und in den Kreisen seien gefordert, starren Regelungen der Bundesregierung zu den Inzidenzwerten "großzügig nach unten auszulegen".

Indessen wurden dem Landratsamt Freudenstadt am Donnerstag drei Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Horb. Außerdem starben zwei Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. Laut Landratsamt handelt sich um Personen über 80 Jahre mit Vorerkrankungen. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen erhöht sich damit auf insgesamt 124. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen stieg auf 3383. 3129 (plus neun) wurden seither wieder aus der Isolierung entlassen. 130 akut infizierte Personen im Landkreis befinden sich in Quarantäne, acht weniger als tags zuvor. Bei inzwischen 53 Infizierten wurden von den Laboren Mutationen nachgewiesen, davon 50 Mal die britische und einmal die südafrikanische Variante. Zwei Proben werden noch untersucht. Aktuell befinden sich 26 Personen mit Mutation noch in Isolation und täglicher Überwachung.