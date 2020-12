Freudenstadt Freiheitsstrafe für eine "schäbige Tat"

"Er hat mich überfallen?", fragte die 85-Jährige, als sie den Angeklagten sah. "Er soll sich schämen!"

"Ich schäme mich sehr", entgegnete ihr der 25-Jährige. Sie habe keinen Schrecken oder Schock erlitten, sagte die 85-Jährige aus. Sie sei nach Hause gegangen und abends ins Theater. Allerdings habe sie nun Angst, wenn sie alleine unterwegs sei. Der 25-Jährige fragte sie, ob er um Verzeihung bitten dürfe. "Ich war süchtig und nicht klar im Kopf. Es tut mir sehr leid, was ich Ihnen angetan habe." Die Entschuldigung nahm die 85-Jährige an: "In Ordnung. Man muss den Jungen eine Chance geben", sagte sie.

Der psychiatrische Gutachter Charalabos Salabasidis erklärte, dass der Täter am Tag des Überfalls Heroin konsumiert hätte. Wegen Entzugserscheinungen, wie anfänglich vermutet, dürfte er daher nicht gehandelt haben. Doch die Angst vor dem Entzug reiche aus, um zu einer Minderung der Steuerungsfähigkeit zu führen, sagte er.

Platz in einer Einrichtung gesichert

Unmittelbar nach der Tat musste der Mann in Haft, aus der er aber aus Gesundheitsgründen wieder entlassen wurde. Allerdings meldete er sich nicht regelmäßig – wie vorgesehen – bei der Polizei, weshalb er erneut in Haft musste. Er gab an, in der Zwischenzeit vier Monate von Drogen ferngeblieben zu sein. "Wieso sind Sie dann nicht alle zwei Wochen zur Polizei gegangen? Dann wären Sie jetzt auf freiem Fuß", fragte Richterin Jennifer Dallas-Buob. "Ich war einfach nur dumm", entgegnete der 25-Jährige mit gesenktem Kopf. Er hat sich einen Platz in einer Einrichtung gesichert, wo er eine zehnmonatige Therapie im nächsten Jahr durchlaufen will.

Der Täter war bereits zuvor unter anderem wegen Diebstahl sowie Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln aufgefallen. Dem Täter kämen sein Geständnis, die ernste Entschuldigung und eine verminderte Schuldfähigkeit durch die Drogenabhängigkeit zugute, so der Staatsanwalt. Doch der Sturz müsse als vorsätzliche Körperverletzung gesehen werden. Auch sei dem Opfer das Sicherheitsgefühl dauerhaft genommen worden. Er forderte zwei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Es sei kein minderschwerer Fall, sondern eine "schäbige Tat". Der Verteidiger und die Richterin stimmten in allem zu. Nun wird der Verteidiger eine Zurückstellung der Strafe beantragen, damit der 25-Jährige eine Therapie absolvieren kann.