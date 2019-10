Freudenstadt Freies Radio dreht Mobbing-Vorwürfe um

Ungehalten auf Sendeausfälle reagiert

Lachermund habe sich im Verein nicht sehr engagiert, dafür habe er beispielsweise überaus ungehalten auf Sendeausfälle reagiert, die alle Sendungsmacher und Beschäftigten betroffen habe, als wäre es persönlich gegen ihn gerichtet gewesen, schreibt der Verein.

Für seine Sendung habe Lachermund häufig lange das Hauptstudio belegt. Dabei habe er allein produziert, sei aber technisch nicht immer zurecht gekommen und habe oft Hilfe anfordern müssen – auch an Sonn- und Feiertagen. Weil der Verein das nicht regelmäßig habe anbieten können, forderte er Lachermund auf, seine Sendungsproduktion in normale Bürozeiten zu verlegen. So sei die Produktion noch bis Frühjahr 2019 gelaufen. Auch zwei Gesprächstermine seien ihm angeboten worden, was Lachermund aber nicht angenommen habe.

Vielmehr hätten sich in der Folgezeit einige Probleme intensiviert, über die der Vorstand mit ihm sprechen wollte. Sie waren teils handwerklicher Art wie die Verwendung fremden Materials, teils betrafen sie Lachermunds Auftreten bei Veranstaltungen, bei denen er sich "selbsternannt" als ausschließlicher "Vertreter für Süd-Baden" ausgegeben habe und anderen Sendungsmachern gegenüber aggressiv geworden sei.

Wegen Auftretens einer Veranstaltung verwiesen?

Mindestens einmal sei Lachermund wegen seines Auftretens einer Veranstaltung verwiesen worden, was der Vorstand als vereinsschädigendes Verhalten einstufe. Er habe eine Korrektur gefordert und, als diese ausblieb, die Mitgliedschaft beendet.

Auch für die Beschäftigten des Freien Radios habe Lachermund eine Belastung dargestellt, so der Vorstand. Eine "schier unübersehbare Serie" von Beschimpfungen habe Lachermund meist per E-Mail gerade an die Personen gerichtet, die ihm geholfen hatten. Auch der inakzeptable Tonfall habe dazu geführt, dass der Verein die Zusammenarbeit mit Lachermund einstellte. Im Nachhinein habe Lachermund sogar versucht, dem Freien Radio über den Landesverband eine Rüge einzuhandeln, so der Vorstand.