Freudenstadt Freie Fahrt nach neun Jahren Baustelle

In einem Rückblick erinnerte die Regierungspräsidentin an die frühere zweispurige Straße mit zahlreichen "nicht verkehrsgerechten Knotenpunkten". Jetzt hätten sich Sicherheit und Schnelligkeit erhöht. Kressl ging auch auf die Vorgeschichte des Ausbaus ein, der bis in die 60er-Jahre zurückgeht. "Da war ich gerade mal geboren", warf OB Osswald ein. Das Projekt war kommunalpolitisch nicht unumstritten. Bereits Mitte der 80er-Jahre gab es einen Planfeststellungsbeschluss, der 1991 wieder aufgehoben wurde. Auch ein Bebauungsplanverfahren war nicht erfolgreich. Erst 2006 ging ein weiteres Planfeststellungsverfahren durch, das 2007 rechtskräftig wurde. Der Spatenstich war am 29. Oktober 2008.