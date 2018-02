Freudenstadt Frauenquote der Landkreis-Mitarbeiter liegt bei 56 Prozent

Die Chancen zum Aufstieg sind da

Laut Schübel ist der Trend, dass Frauen eher in der zweiten Reihe bleiben und vor allem Stellvertreter-Funktionen bekleiden, kein Zufall, sondern gewollt. Und zwar von den Frauen selbst. Das habe mehrere Gründe. Manche Frauen wollten in der Doppelbelastung von Beruf und Familie keine zusätzliche Verantwortung im Job. "Außerdem funktioniert nicht jede Führungsposition in Teilzeit", so Schübel. Andererseits wolle sie Frauen ermutigen, einen Schritt auf der Karriereleiter zu machen. Sie wolle Kolleginnen "Chancen und Möglichkeiten" aufzeigen, in anderen Fällen einfach "Bewusstseinsarbeit" leisten. Gleichermaßen wichtig sei für den Kreis als Arbeitgeber und die im Landratsamt beschäftigten Frauen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verbessert werde.

Auch über das Landratsamt hinaus ist die Beauftragte für Chancengleichheit aktiv. Schübel berichtete, sie habe Kontakt aufgenommen mit Frauengruppen im Landkreis, etwa den Landfrauen, der Liste "Frauen in den Kreistag" oder der Kontaktstelle "Frau und Beruf" der IHK. Öffentliches Bewusstsein für ihr Anliegen wolle sie nach außen über Pressearbeit schaffen, nach innen über die Mitarbeiterzeitung und das Intranet.

Der Bericht und Schübels Auftritt stießen im Ausschuss auf Zustimmung. Für Bärbel Altendorf-Jehle (Frauenliste) ist Ira Schübel "die richtige Frau an der richtigen Stelle". Klaas Klaassen (Freie Wähler) äußerte sein Bedauern darüber, dass sich beim Kreis "Frauen selten auf Führungspositionen bewerben". Landrat Klaus Michael Rückert sagte weiblichen Beschäftigten seine Unterstützung zu, wenn sie aufsteigen wollen: "Die Chancen sind da." In den nächsten Jahren scheiden viele Männer in leitender Position altershalber aus. Der Kreis biete ein Führungskräfteprogramm für Aufsteiger; er zahle alle Kosten, Aspiranten könnten 50 Prozent der Fortbildungen während der Arbeitszeit absolvieren, die andere Hälfte müsse jedoch in der Freizeit erfolgen.

Dass Ira Schübel ihr Mandat als Halbtagsjob erledigt, ficht sie offenbar nicht an. Nachbarlandkreise und alle Kreise, die eine solche Stelle umsetzen, würden erst mal so verfahren. Später würden die Stellen erfahrungsgemäß aufgestockt.