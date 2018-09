Freudenstadt Frauen-Wahlrecht: langer Kampf

Als Referentin kommt Saskia Ulmer, Landesreferentin und Vize-Vorsitzende des Landesfrauenrats. Erster Themenabend ist am Freitag, 5. Oktober, im Café Pause am Marktplatz in Freudenstadt. Am Freitag, 30. November, spricht sie im Bürger-Kulturhaus in Horb. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Außer dem Vortrag gibt es Gelegenheit zum Gespräch bei Snacks und Getränken. "Viel erkämpft, viel erreicht, aber noch lange nicht am Ziel", so lautet der Titel der Abende. Es ist tatsächlich erst 100 Jahre her, dass in Deutschland Frauen wählen und sich wählen lassen können, so die Veranstalter. Stichtag war der 12. November 1918. Diese Errungenschaft für die Demokratie sei nicht selbstverständlich, und immer wieder müsse für die Gleichberechtigung gekämpft werden, so das Frauennetzwerk Region Freudenstadt, die Evangelischen Frauen in Württemberg (EFW) und die Wählervereinigung "Frauen in den Kreistag".

Saskia Ulmer (31), Referentin der Evangelischen Frauen in Württemberg, hat Politikwissenschaft studiert. Sie zeige den mühsamen Weg zum Frauenwahlrecht auf und schildere Erfolge und Widrigkeiten.