Freudenstadt Frau fährt 26-Jährigen an und macht sich aus Staub

Der erste Fall ereignete sich am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Parkplatz am Stadtbahnhof. Hier stieß ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen geparkten Ford und fuhr danach einfach davon. Der Schaden am Ford beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Am Mittwoch, gegen 6:30 Uhr, kam es auf der Stuttgarter Straße in Richtung Aach bei der Bacherkreuzung zu einem weiteren Unfall mit Unfallflucht. Hier hatte ein 26-Jähriger mit seinem Auto zuvor einen schwarzen Kleinwagen mit Freudenstädter Kennzeichen überholt. Während des Überholvorgangs hupte die Fahrerin des Kleinwagens, sodass der 26-Jährige vermutete, dass sich die Fahrzeuge berührt haben könnten und deshalb am Fahrbahnrand anhielt. Nachdem auch die Fahrerin des Kleinwagens anhielt, stieg der 26-Jährige aus und ging zu dem Kleinwagen. In diesem Moment fuhr dieser jedoch wieder los und touchierte den 26-Jährigen, welcher dabei leicht verletzt wurde. Ohne sich zu kümmern, fuhr die Frau, laut Polizei eine ältere Dame mit Brille und orangenem Pullover, jedoch einfach weg.