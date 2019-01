Freudenstadt. Weil ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren einen anderen Wagen übersehen hatte, gab es am Freitagmittag auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße in Freudenstadt einen Unfall, wie die Polizei berichtet. Der 65-jährige Mann fuhr mit seinem Auto aus einer Parklücke und stieß dabei mit dem Wagen der Frau zusammen. Die 48-Jährige wurde im Beckenbereich leicht verletzt. An den beiden Autos entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von insgesamt 3000 Euro.