Freudenstadt Folgen sind drastisch

Krankheiten breiten sich aus. Stechmücken, Nagetiere und Zugvögel, die Krankheiten übertragen, mögen es eher warm und feucht. Durch den Klimawandel verbessern sich ihre Lebensbedingungen, und somit steigt die Ansteckungsgefahr. Auch das Trinkwasser wird in warmen und ärmeren Regionen immer knapper. Aus Wasserknappheit sterben aktuell jedes Jahr rund vier Millionen Menschen und es wird nicht besser.

Das Wetter wird extremer

Dazu Prof. Dr. Heiko Paeth von der Universität Würzburg: "Wenn man in der bodennahen Atmosphäre mehr Energie hat, weil die Treibhausgas-Konzentrationen gestiegen sind und einen höheren Wärmegehalt in den unteren Atmosphärenschichten ausmachen, dann sollte man alleine vom Standpunkt der physikalischen Plausibilität davon ausgehen, dass es in der Zukunft mehr extreme Ereignisse gibt."