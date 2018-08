Freudenstadt Fliegengitter helfen gegen Mobilfunk-Strahlen

Der Ingenieur hat seine Geräte ständig verfeinert und kann deutlich machen, wo die Funkwellen stark oder schwächer sind. Sein Funknetzwerk im Haus macht er ebenso hörbar, wie den Tetrafunk vom Friedrichsturm. "Der Mensch wird ständig mit den Strahlen beschossen", sagt Blickle.

Er ist aber kein militanter Gegner des Mobilfunks, sondern warnt vor der immer weiteren Aufrüstung der Sendeanlagen. "Es sollte wieder in Bahnen kommen, die für den Menschen verträglich sind", fordert er. Blickle kennt sich aus mit der Bundesimmissionsschutzverordnung und informiert sich im Internet in der Datenbank der Bundesnetzagentur, die für die Genehmigung von Sendeanlagen zuständig ist. Laien sagen die dort veröffentlichten Zahlen nichts, doch Siegfried Blickle kann sie analysieren und somit erkennen, welche Sender zum Beispiel aufgerüstet wurden. In der jüngeren Vergangenheit seien in Freudenstadt die Sender auf dem Möbelhaus Braun, auf dem Stadthaus, am Hüttenteich auf dem ehemaligen Hotel Waldlust und in der Justinus-Kerner-Straße verstärkt worden, so Blickle.

Auf dem Gebäude in der Hartranftstraße, dessen Sendeanlage schon öfter Anlass für Diskussionen lieferte, habe die Sendeleistung im UMTS-Standard noch 17.000 Watt betragen. Mit LTE sei sie auf 44.000 Watt gestiegen und werde bei der Einführung des Mobilfunkstandards 5G wohl um die 73 000 Watt betragen.

"Das geht mir gegen den Strich", sagt Siegfried Blickle. "Das steigert sich noch mehr und noch mehr. Wenn ich raus gehe, bräuchte sich streng genommen einen Strahlenschutzanzug". Anhand einer Formel, die Blickle aus einer nicht veröffentlichten Studie, die ihm vorliegt, entnommen hat, könne er nachweisen, dass die Sicherheitsabstände zu Mobilfunkanlagen für Menschen bewusst kleingerechnet werden, versichert er.

"Dabei gibt es technische Möglichkeiten, die Strahlung wesentlich zu reduzieren", sagt Blickle und nennt dabei das St. Galler Modell und die VLC-Technologie, die mit Lichtwellen funktioniert (siehe Info).

Zusammen mit Hans Lambacher von der Bürgerinitiative Mobilfunk, der er auch angehört, war Blickle auf der Insel Mainau und hat sich die VLC-Technik angeschaut. Wie sie funktioniert, kann er auch zuhause vorführen. An einem kleinen Taschenradio hat er einen Modulator angebracht, der die Radiowellen in moduliertes Licht umwandelt. Mit einem Empfangsgerät macht er die Radiosendung wieder hörbar. "Das ist ein alter Hut", betont Blickle. Er weiß, dass er zusammen mit der Initiative Mobilfunk einen fast aussichtslosen Kampf gegen die Mobilfunkstrahlung führt, wird dennoch nicht müde, der Stadtverwaltung immer wieder Briefe zu schicken, in denen er auf Veränderungen an Sendern hinweist. Nach dem St. Galler Modell könne man die Datenflut bewältigen und die Strahlung reduzieren, meint Blickle: "So muss man das in den Städten machen".