Freudenstadt Firma Erfi weiht 4,5 Millionen Euro teuren Neubau ein

Produktion 4.0

Mittlerweile seien alle erleichtert. Die Kunden hätten Erfi "in der schwersten Zeit" die Treue gehalten. Erfi habe seine Lieferfähigkeit in weiten Teilen aufrechterhalten, auch Dank Partnerunternehmen im Raum Freudenstadt und seiner flexiblen Belegschaft.

Mit dem "tollen Raum" sei "ein Traum wahr geworden", der Grundlage für künftige Verkaufserfolge im In- und Ausland sei. Aber auch die neue Produktion im Geschoss darunter trage dazu bei. Sie sei ausgestattet mit einer "der modernsten Anlagen überhaupt" und entspreche dem Standard Industrie 4.0. Das sei notwendig, denn "die Anforderungen steigen unfassbar schnell", so Fischer. Die Ansprüche an ein "hoch dynamisches und variantenorientiertes Produkt" erforderten der Produktion alles ab. Jetzt könne Erfi "gegenüber jedem Wettbewerber punkten". An der Geschichtswand im Gebäude, neudeutsch "History Wall", ist die Chronik des Unternehmens seit dem Start 1955 dokumentiert

Auf dem Programm standen außerdem Führungen durch den Neubau mit den Abteilungen Schlosserei für Aluminium und Stahl, Elektrik- und Elektronikfertigung, Schreinerei sowie Endmontage und Versand. Aufgetischt wurde ein Vier-Gänge-Menü. Dazu spielte das "Swing-Quartett" aus Freudenstadt.