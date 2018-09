Freudenstadt Firma Bürkle hat neuen Inhaber

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte vorbehaltlich der noch ausstehenden Bewilligung durch das Kartellamt am 13. September, teilt die Firma Bürkle mit. In Belegschaftsversammlungen an den deutschen Standorten Freudenstadt und Mastholte seien die Mitarbeiter am vergangenen Freitag informiert worden, so Olaf Rohrbeck, Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb, Service und Technik. Bürkle gewinne mit Auctus einen renommierten Investor als Partner. Die Verhandlungen mit der Auctus AG liefen schon geraume Zeit. Erst Ende 2013 hatte das Unternehmen Nimbus Investment aus dem holländischen Zeist die Kontrolle bei Bürkle übernommen. Nimbus gilt als Spezialist für die Restrukturierung von Unternehmen. Bürkle war seinerzeit in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Hauptfokus der Bürkle-Geschäftsführung und Nimbus sei es gewesen, die Position des Anlagen- und Maschinenbauers als innovativer und zuverlässiger Leistungsführer in den Kerntechnologien Pressen und Beschichten zu festigen.

In Wachstumsmodus umgeschaltet

Es sei klar gewesen, dass Nimbus wieder aussteigt, betont Rohrbeck. Nach den vergangenen erfolgreichen drei Jahren bei Bürkle sei das Ziel erreicht worden. Der Restrukturierungsmodus sei bereits 2016 abgeschlossen worden. Jetzt habe man in den Wachstumsmodus umgeschaltet, so der Geschäftsführer. Auctus sei ein hervorragender Partner zum Ausbau des Unternehmens. An der Struktur von Bürkle ändere sich nichts. CEO (oberster Leiter des operativen Geschäfts) bleibt Jürgen Schröer.