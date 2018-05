Freudenstadt Finanziell nicht auf Rosen gebettet

Freudenstadt. Er forderte auf, über neue Veranstaltungsperspektiven und neues Marketing nachzudenken. Dazu würden neue Mitdenker und Mitschaffer gesucht, die durchaus auch jünger sein dürften als die acht Frauen und Männer aus der Vorstandsriege.

Erfolgreiche Saison liegt zurück

Eine erfolgreiche Saison im 20. Jahr des Bestehens liege zurück, hieß es weiter. Unter dem Motto "Zurück zu den Wurzeln" gab es neben einem Wiedersehen mit vielen bekannten Künstlern auch einige Neuheiten. Die Lust am Neuen und am Experimentieren – auch wenn dabei manche Überraschungen herauskommen – wolle sich der Verein nach Worten Waldenbergers auch in Zukunft nicht nehmen lassen. Das neue Jahr habe bereits vielversprechend angefangen. Einschließlich der beiden Vorstellungen im Dezember waren vier der letzten fünf Dobel-Abende ausverkauft. Besucherzahlen und Gespräche mit Besuchern hätten ihm bestätigt, dass Kultur am Dobel auf dem richtigen Weg sei, sagte Waldenberger. Das lasse sich auch an Zahlen belegen. In den vergangenen 20 Jahren wurden bei durchschnittlich zehn Kleinkunstabenden im Jahr insgesamt 15 000 Besucher gezählt.