Freudenstadt Filmteam gehört schon fast zum Alltag

Woetzel, in Altensteig aufgewachsen, fühlt sich bei der Arbeit im Freien an seine eigene Kindheit erinnert. "Es ist ein Paradies, ein Stück heile Welt. So etwas kann man sich in einer Großstadt gar nicht mehr vorstellen." Die Kinder haben sich längst an die Filmerei gewöhnt. "Die nehmen die Fernsehleute kaum mehr wahr, wir Erzieherinnen schon eher", lacht Kerstin Urbat, eine Erzieherin. Kameramann Patrik Mürb hat keinen leichten Job. Er macht die meisten seiner Aufnahmen aus der Augenhöhe der Kinder. Dazu muss er seine zwei Meter Körpergröße ständig zusammenfalten, um die schwere Fernsehkamera in kindgerechte Stellung zu bringen. In der Hocke verfolgt er ein Mädchen, das sich völlig allein, gedankenverloren vor sich hinsummend, in einer blühenden Wiese einen Blumenstrauß pflückt. Über den Kindern baumelt fast immer das Mikrofon an einer langen Stange, der "Angel". Das animiert einen Buben, sich eine lange, dürre Rute zu suchen und mit dieser – wie der Tonmann – in der Luft herumzuwedeln. Der Waldkindergarten besteht seit sieben Jahren, hat mit einem ausrangierten Bauwagen begonnen. Seit 2012 gibt es die Hütte am Waldrand in der Nordstadt mit einer Spielwiese und eigenem Spiel- und Gemüsegarten.

Dreharbeiten noch bis Jahresende

Vier Erzieherinnen betreuen 40 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren in zwei Gruppen. Mit der Warteliste könnte man ohne Umstände die dritte Gruppe bilden. Zu den Erzieherinnen kommen zwei Praktikanten, darunter Manuel, ein junger Mann aus Peru. Kerstin Urbat, die auch schon in einem Regelkindergarten gearbeitet hat, ist vom Konzept des Waldkindergartens überzeugt, vor allem vom sozialen Verhalten, das die Kinder in der Natur entwickeln. Sie stünden, wenn sie in die Schule kommen, in keiner Weise Kindern aus dem Regelkindergarten nach, sagt sie. Das Fernsehteam findet Urbat "super", und sie hofft, dass der Film das Konzept des Waldkindergartens bekannter macht. Harold Woetzel, den alle Kinder Harold nennen, wird noch bis Jahresende drehen, die vier Jahreszeiten sollen abgebildet sein und das Weihnachtsfest darf in einem Film über Kinder nicht fehlen. Der Film werde vermutlich mehr als eine Stunde, vielleicht 90 Minuten, dauern. Wann er im Fernsehen gezeigt wird, weiß Woetzel nicht: "Das ist eine Wissenschaft für sich".