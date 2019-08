Freudenstadt Filmteam dreht im Enchilada

Isabell Jung aus Horb hatte über das Casting sogar eine Sprechrolle als Bedienung ergattert, und zwei weitere Komparsen wurden zu Barkeepern. Nach dem technischen Aufbau wurden die Komparsen in die Bar gebracht und an Tischen und Theke positioniert. Sie bekamen Getränke und wurden angewiesen, wie sie agieren sollen. Manche mussten auf ein Stichwort hin an der Kamera vorbei eine vorgegebene Strecke laufen. Nach wenigen Proben saß schon alles. "Ruhe bitte, wir drehen" – alle warteten auf das "Und bitte" des Regisseurs Thomas Fischer, dann begann die eingeübte Choreografie. Über die Monitore sah alles aus wie an einem echten Freitagabend im "Enchilada", aber am Set herrschte bis auf die Dialoge der Schauspieler absolute Stille. Linda König fragte Irfan Kars noch, ob sie wirklich alles machen darf. Die Szene startete und aus Linda wurde Emily, die stocksauer auf Moritz ist und ihn das durchaus spüren lässt. Nach dem "Danke" von Thomas Fischer umarmte Linda ihren Kollegen, den sie gerade noch übel beschimpft hat.