Das Leistungsabzeichen Jugendflamme II für den Feuerwehr-Nachwuchs haben Teams aus Baiersbronn, Freudenstadt und Alpirsbach jetzt in Baiersbronn-Zwickgabel abgelegt – mit Erfolg. Die Jugendflamme der Stufe II darf im Gegensatz zur ersten Stufe nur auf Kreisebene abgenommen werden. Betreuer der Jugendfeuerwehr Horb hatten sich dafür bereit erklärt, die Prüfung vorzubereiten und abzunehmen, teilt die Kreisjugendfeuerwehr mit. Jeweils in Zweiertrupps mussten sich die Jugendlichen diversen Disziplinen stellen. Unter anderem mussten sie zeigen, dass sie die Beladung eines Löschgruppenfahrzeugs kennen, eine Einsatzstelle richtig absichern können sowie den sicheren Umgang mit dem Standrohr und mit Kupplungsschlüsseln beherrschen. Außerdem gab es einen Prüfungsteil "Sport und Spiel". Dennis Leibiger, Fachgebietsleiter Wettbewerbe in der Kreisjugendfeuerwehr Freudenstadt, sprach am Ende ein Lob aus. Alle Teilnehmer haben bestanden. Kreisbrandmeister Frank Jahraus und Kreisjugendfeuerwehrwart Dirk Raible überreichten die Abzeichen. Teilgenommen hatten drei Jugendliche der Jugendfeuerwehr Alpirsbach, acht aus Freudenstadt und 18 aus der Jugendfeuerwehr Baiersbronn. Fotos: Frietsch