Freudenstadt Feuer in Kurklinik und in Baiersbronner Firma

In Baiersbronn löste eine brennenden Reinigungsmaschine Alarm aus. Die Mitarbeiter der Firma im Sägmühlenweg mussten vorübergehend ihre Arbeitsplätze verlassen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.45 Uhr in der Werkstatt des Betriebs. Die Brandmeldeanlage löste aus und aktivierte die Sprinkleranlage. Die Feuerwehr Baiersbronn eilte mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zum Brandort. Vermutlich führte ein technischer Defekt zum Brand der Maschine, so die Polizei. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Brand blieb örtlich begrenzt. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochmorgen hat es in der Kurklinik Hohenfreudenstadt gebrannt. Ein weiblicher Kurgast und die Feuerwehr sorgten jedoch dafür, dass sich der Schaden in Grenzen hielt.

Kurgast greift beherzt ein