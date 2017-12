Freudenstadt Feier im weihnachtlichen Denkmal

Freudenstadt. Was ursprünglich vom Denkmalverein als beschaulicher Advents-Kaffeenachmittag in historischem Ambiente geplant war, wuchs zu einer tagesfüllenden Veranstaltung mit allerhand Angeboten und Programmpunkten. Warum nicht eine in den Sommermonaten reizvolle alte Denkmal-Perle auch in der Vorweihnachtszeit zu einer Schau- und Begegnungsstätte aufbrezeln? Das sagten sich die Freudenstädter Denkmalfreunde, und schon reihte sich eine Idee an die andere. Resultat der aktuellen Planung ist die Veranstaltung "Weihnachten im Denkmal" am Sonntag, 10. Dezember.

Gespräche an der Bar

Für Denkmalliebhaber und Waldlust-Fans ist an diesem Tag allerhand geboten. Das Haus steht ab 9 Uhr offen und wartet gleich mit einer Premiere auf: Einem Gottesdienst im Denkmal. Diese Feier "Kirche im Denkmal" hält die evangelische Pfarrerin Heike Hauber, zuständig im Kirchenbezirk für Gastronomie und Tourismus. Das Ganze findet im großen Festsaal des ehemaligen Hotels statt. Nach dem Gottesdienst öffnet für Begegnungen und Gespräche die Waldlust-Hotelbar. Der Denkmalverein Freudenstadt feiert auch in eigener Sache. Um 11 Uhr beginnt im Festsaal der Festakt "20 Jahre Denkmalfreunde". Die Jubiläumsfeier blickt zurück auf 20 Jahre ehrenamtliche Denkmalschutzarbeit in Freudenstadt und ihre Anfänge. Videoeinspielungen lassen die Gründungsmitglieder in kurzen Statements zu Wort kommen, es finden auch die ersten Ehrungen in der Vereinsgeschichte statt. Während der rund 80-minütigen Denkmalvereins-Nachlese hat im Waldlust-Vestibül bereits die Mittags-Theke geöffnet. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen angeboten.