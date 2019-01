Freudenstadt FDP tritt an zur Wahl des Gemeinderats

Freudenstadt (vr). Dies gaben die Liberalen am Mittwoch an einem kommunalpolitischen Abend zur Wahl am 26. Mai im Gasthaus zum Kaiser in Freudenstadt bekannt. Auf der Liste stehen aktuell Frank Sommerfeldt, Wirt des Gasthauses Kaiser, der Architekt Detlef Brückner und Helga Steffler, die als "liberales Urgestein" in Freudenstadt gilt. Ernst Wolf, kommissarischer Vorsitzender des FDS-Kreisverbands, sprach von "guten Kandidaten". Die FDP ist seit 30 Jahren nicht mehr im Gemeinderat vertreten. Zuletzt saßen die Liberalen in der Wahlperiode von 1984 bis 1989 mit am Ratstisch. u Aus unserer Region