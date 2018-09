Freudenstadt "Fahrradgaragen" nicht oft genutzt

Freudenstadt. Zwölf "Fahrradgaragen" hat die Stadt Freudenstadt am Parkplatz nördlich des Stadtbahnhofs gebaut. Die abschließbaren Boxen sollen Radlern die Möglichkeit bieten, ihre Fahrräder sicher unterzubringen, wenn sie in der Stadt zu Fuß unterwegs sind. Auch für Pendler, die die Bahn nutzen, könnten sie nützlich sein.

Oft glimmen alle grünen Lämpchen an den Boxen, was bedeutet, dass alle frei sind. Seit März 2017 ist die Abstellanlage in Betrieb, und sie wird "zurückhaltend" genutzt, wie sich Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, ausdrückt. Laut Aufzeichnungen der Stadt wurden sie im ersten Jahr 85-mal genutzt. In den Wintermonaten von November bis Februar wurden gerade mal zehn Fahrräder in den Boxen eingeschlossen.

Auffallend war für die Stadtverwaltung allerdings, dass zwischen 5.45 und 6.15 Uhr die Boxen regelmäßig genutzt werden.