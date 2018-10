Freudenstadt Fachkräftemangel bremst Wachstum

47 Prozent der regionalen Firmen rechnen laut der IHK-Pressemitteilung künftig mit einem gleichbleibenden Exportgeschäft. Während jedoch im Frühsommer noch die Hälfte von künftig höheren Ausfuhren ausgegangen war, ist ihr Anteil aktuell auf 36 Prozent zurückgegangen. Das unsichere außenwirtschaftliche Umfeld dämpft die Exporterwartungen. Die handelspolitischen Schutzmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegenüber der Europäischen Union und China sowie die Gefahr einer weiteren Verschärfung des Konflikts bremsen den Optimismus.

Verarbeitendes Gewerbe

Die verarbeitende Industrie in der Region kann an das positive Ergebnis bei der letzten Befragung im Frühsommer anknüpfen. 67 Prozent freuen sich über gut laufende Geschäfte, die restlichen 33 Prozent berichten laut der Pressemitteilung von einer noch befriedigenden Geschäftslage. Mit 89 Prozent bewegt sich die Kapazitätsauslastung nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Eine große Mehrheit von 72 Prozent erwartet künftig stabile Geschäfte, zwei Drittel auch eine gleichbleibende Beschäftigtenzahl.

Metallindustrie

Bei den Firmen aus der Metallindustrie laufen die Geschäfte überdurchschnittlich gut. 66 Prozent verweisen auf gut laufende Geschäfte, 71 Prozent berichten sogar von höheren Umsätzen gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Neben dem Fachkräftemangel bereitet der Branche jedoch die Entwicklung der Rohstoffpreise zunehmend Sorgen.

Maschinenbau

Die Unternehmen des Maschinenbaus befinden sich nach wie vor auf der konjunkturellen Sonnenseite. Über 80 Prozent berichten von gut laufenden Geschäften. Die Kapazitäten sind zu 91 Prozent ausgelastet. Der Maschinenbau ist die einzige Branche, in der der aktuelle Auftragseingang besser eingeschätzt wird als noch bei der letzten Befragung. Auch die Exporterwartungen bleiben optimistisch – trotz der im Raum stehenden Ausweitung protektionistischer Maßnahmen durch die Vereinigten Staaten. Dementsprechend hoch ist auch die Bereitschaft, künftig im Inland zu investieren.

Handel

Im regionalen Handel (Groß-, Einzel- und Versandhandel) wird in der IHK-Pressemitteilung weiterhin von einer überwiegend guten Geschäftslage berichtet. Allerdings können die Händler nicht mehr an das sehr gute Ergebnis bei der letzten Befragung anknüpfen. Bei befriedigenden Erträgen bewertet der Einzelhandel das Kaufverhalten der Kunden als eher zurückhaltend. Demgegenüber profitiert der Großhandel von stabilen bis steigenden Bestellungen. Für die kommenden zwölf Monate rechnen rund zwei Drittel der Händler mit besseren Geschäften.

Kreditgewerbe

Obwohl das Geschäftsvolumen angestiegen ist, berichtet mit 70 Prozent eine Mehrheit der Kreditinstitute aus der Region von einer lediglich befriedigenden Geschäfts- und Ertragslage. Die Kreditnachfrage hat insgesamt zugenommen, sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden. Im Vergleich zum Frühsommer gibt ein höherer Anteil der Kreditinstitute an, mehr Kredite zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung zu stellen. In der Zukunft erwartet das Kreditgewerbe gleichbleibende Geschäfte bei einer unveränderten Risikovorsorge und Beschäftigtenzahl. Ein hoher Anteil beabsichtigt, verstärkt in die Digitalisierung zu investieren.