Freudenstadt EU-Kommissar Günther Oettinger: "Europa muss erwachsen werden"

Während sich die USA weiter verschuldeten und immer weniger Konturen zeigten, mehre Russland seinen weltpolitischen Einfluss und müsse wieder stärker an Europa gebunden werden, so Mangold. Bei diesen Herausforderungen stecke Europa in einer unübersichtlichen Lage und stehe vor der Kernfrage, ob es mehr oder weniger Europa wolle. Dabei sei Deutschland nicht in der Lage, zu dieser Frage eine eigene Stimme zu entwickeln. Mangold sagte Einbrüche im europäischen Welthandel durch Protektionismus, Kostensteigerung und poröse Konjunktur voraus: "Es wird nicht besser."

Die Deutschen müssten sich mehr für Europa interessieren, die Zusammenarbeit in Europa verbessern und erkennen, dass Afrika unser Nachbar ist, so Oettinger, der für Afrika eine Art Marshall-Plan forderte. "Wenn wir unsere Entwicklungshilfe deutlich verstärken, haben wir auch das Recht, unsere Außengrenzen wirksam zu schützen", meinte Oettinger, verbunden mit der Forderung nach einer wirksamen europäischen Grenzschutz-Union. Der Handelsstreit, so sagte der Kommissar voraus, werde eskalieren. Jetzt sei die Solidarität der Europäer gefragt. Wenn Deutschland in den "Sandwich" von USA und China gerate, werde es nur in einem starken europäischen Team weitergehen.

Gewaltige Aufgaben für die Polizei

Offenburgs Polizeipräsident Reinhard Renter referierte über die "Herausforderung für die Polizei" abseits aller Statistiken. "Mir ist es wichtig, ein hohes Sicherheitsgefühl herzustellen", versicherte der Polizist, der in den Problemfeldern Gefährder, Abschiebepraxis, Reichsbürger oder Cyber-Kriminalität künftig "gewaltige Aufgaben" für die Polizei sah. Hierzulande sei es noch ruhig: "Man darf dankbar sein, hier zu leben".

Überraschungsgast war Hiyam Marzouqa-Awad, Chefärztin und ärztliche Direktorin am Kinderkrankenhaus Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Sie hatte nur zehn Minuten Zeit, um ihr Projekt beim Dollenberg-Dialog vorzustellen.

Das Krankenhaus mit 80 Betten ist offen für alle Kinder, gleich welcher Nation und Religion. "Kinder lernen bei uns wieder das Lachen", berichtete die Ärztin. Oft könne mit Medikamenten im Wert von nur wenigen Euro viel erreicht werden. In einer spontanen Aktion spendeten die Anwesenden beim Dollenberg Dialog fast 27 000 Euro für die medizinische und pflegerische Arbeit im Kinderkrankenhaus in Bethlehem.