Freudenstadt Es raschelt wieder in den Klassenzimmern

Vom 11. März bis 5. April bietet der Schwarzwälder Bote in Zusammenarbeit mit dem medienpädagogischen Institut Promedia Wolff und den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt wieder das Projekt "ZiSch – Zeitung in der Schule" an.

Im Rahmen dieses Projekts erhalten Schüler nicht nur Einblicke in aktuelle Themen aus aller Welt und der Region, sondern auch viel Wissen rund um das Thema Zeitung. Dafür liefert der Schwarzwälder Bote vier Wochen lang allen teilnehmenden Schülern ein Exemplar der Zeitung in die Schule. Zusätzlich steht jedem Projektteilnehmer ein Zugang zum ePaper des Schwarzwälder Boten zur Verfügung.

Die Schüler lernen durch die Arbeit mit dem Schwarzwälder Boten Schlüsselkompetenzen für die Informations- und Wissensgesellschaft. Außerdem haben die Jugendlichen im Rahmen des Projekts die Chance, selbst aktiv zu werden. Durch eigene Artikel und Fotos können sie zu Reportern werden. Die eingesandten Beiträge werden im Lokalteil des Schwarzwälder Boten veröffentlicht. Ergänzt wird das Projekt unter anderem durch redaktionelle Berichte oder einem Besuch im Druckzentrum Südwest.