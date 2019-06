Freudenstadt Erwachsene erhalten Hilfe beim Lesen und Schreiben

Das Grundbildungszentrum soll bei der Kreisvolkshochschule Freudenstadt angesiedelt werden. Sie hatte sich im Frühjahr für das Projekt beworben. Das Kultusministerium geht davon aus, dass es in Baden-Württemberg 700 000 bis 800 000 Erwachsene gibt, die nicht richtig lesen und schreiben können. Heruntergerechnet seien es etwa 8000 Menschen im Landkreis Freudenstadt, sagt Volkshochschuldirektor Sascha Falk auf Anfrage unserer Zeitung. Ziel sei es, diesen Menschen zu helfen und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.

Demnach soll es sowohl in Freudenstadt als auch in Horb ein Lese- und Schreibtraining geben, das durch die Vermittlung von Grundkenntnissen in Englisch und Mathematik (Grundrechenarten) sowie von Basiswissen für die Arbeit am Computer ergänzt wird. Wichtig ist es Sascha Falk, dass diese Angebote nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen, sondern auch Einheimische. Für eine effektive pädagogische Betreuung sollen zwei Lehrkräfte pro Kurs sorgen.

Laut Falk gibt es verschiedene Gründe, warum erwachsene Menschen nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen können. Es könne sein, dass die Schulzeit lange zurückliegt und sich große Lücken gebildet haben oder ein Schulabschluss gänzlich fehlt. Denkbar sei, so Falk, dass auch Vorbereitungskurse auf den Hauptschulabschluss angeboten werden können. Das werde sich im Verlauf des Projekts zeigen.