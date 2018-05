Freudenstadt Erstes Golf-GTI-Treffen auf dem Marktplatz

In einer Fotoecke kann jeder GTI-Fahrer sein Auto mit einem Golf TCR fotografieren lassen. Für Samstagnachmittag wurde für einige Stunden die Gokart-Rennstrecke in Urloffen reserviert. Die TCR- Rennfahrer Florian Thoma und Justin Häußermann, die auf eine erfolgreiche Gokart- Rennzeit zurückblicken können, stehen den interessierten GTI-Fahrern mit Rat und Tat zur Verfügung. Am Montag, 18. Juni, findet der Motorsport seinen Höhepunkt auf der Rennstrecke in Colmar, Aneau du Rhin. Eine begrenzte Zahl von GTI-Fahrern kann Mut und Können mit dem Auto auf der Rennstrecke zeigen, oder bei einer "Taxifahrt" im Golf TCR Vollgas erleben.