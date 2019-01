Freudenstadt Erster Baustein für die "intelligente Fabrik"

Eine selbst gebaute Modellanlage für die Vermittlung der Grundlagen einer "intelligenten Fabrik" – neudeutsch: "Smart Factory" –­ steht den Auszubildenden an der Heinrich-Schickhardt-Schule neuerdings zur Verfügung, teilt die Schule mit. Seit diesem Schuljahr gelten für die Ausbildungsberufe Elektroniker und Mechatroniker neue Lehrpläne, bei denen das Thema Industrie 4.0 stark hervorgehoben wurde. "Um dieses zukunftsträchtige Konzept umzusetzen, wurde die Anlage an der Heinrich-Schickhardt-Schule konzipiert", heißt es in der Mitteilung weiter. Es handele sich um eine verkettete Anlage, mit der "individuelle Produkte der Losgröße eins" gefertigt werden können; das heißt: Einzelanfertigungen aus einer industriellen Anlage. Ein klassisches Beispiel seien Turnschuhe, die vom Kunden individuell gestaltet online bestellt werden können.

Die Versuchsanlage an der HSS bestehe aus drei einzelnen nacheinander folgenden Bearbeitungsstationen. Je nach Kundenauftrag führten diese Stationen unterschiedliche Bearbeitungsschritte aus. Der Auftrag sei dabei auf einem Chip am Werkstück hinterlegt, der an den Stationen drahtlos ausgelesen wird.

Zusammenhang wird klar