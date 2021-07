1 Die Feuerwehr Calw ist mit rund 20 Kräften vor Ort. Foto: Kreisfeuerwehrverband Calw

Baden-Württemberg schickt immer mehr Helfer ins Nachbarland Rheinland-Pfalz. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) seien in der Nacht zum Freitag weitere rund 600 Einsatzkräfte von Sanitätsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zur Unterstützung entsandt worden. Ein weiterer Polizeihubschrauber mit Höhenrettern der Feuerwehr Stuttgart solle ins Einsatzgebiet im Landkreis Ahrweiler fliegen.

Stuttgart/Freudenstadt/Calw - Bereits am Donnerstagabend hatten sich zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Land auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht. Rund 20 Feuerwehrangehörige aus Calw, Bad Liebenzell und Gechingen packten große Pumpen, ausreichen Schlauchmaterial, Benzinkanister und Sandsäcke auf die Gerätewagen. Auch Anhänger mit Booten, Notstromaggregaten und einem Lichtmast verließen die Hesse-Stadt Richtung Hermeskeil.

Helfer entsetzt über Lage

Aus dem Kreis Freudenstadt rückte der Hochwasserschutzzug, bestehend aus den Feuerwehren Waldachtal, Baiersbronn, Freudenstadt und Pfalzgrafenweiler mit insgesamt 26 Einsatzkräften, am Donnerstag in die Region Trier/Saarburg aus. Bereits um 18.30 Uhr kam über das Regierungspräsidium Karlsruhe der Hilferuf nach Einheiten des Katastrophenschutzes aus dem Regierungsbezirk. Laut Angaben der Feuerwehr wurden bereits um 19.15 Uhr die Einsatzkräfte für den Hochwasserschutzzug durch das Landratsamt Freudenstadt verständigt und in den Alarmfall versetzt. Ausrüstungsgegenstände wie Treibstoffreserven, Pumpen und sonstige Gerätschaften wurden verladen. Von Baiersbronn aus startete um 21 Uhr der Konvoi zur Bundeswehrkaserne Hermeskeil in den Bereich Trier/Saarburg.

Die Helfer aus dem Kreis Freudenstadt waren am Freitag in Metzdorf in der Gemeinde Langsur bei Hermeskeil auf einem Campingplatz im Einsatz. "Bilder von Verwüstung und Schlamm prägen die Gebiete direkt am Fluss Sauer. Die Häuser, die unmittelbar an den Campingplatz angrenzen, standen bis zu zwei Meter unter Wasser", schilderte einer der Helfer.