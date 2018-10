Freudenstadt Erst Wolf und Luchs - und bald der Bär?

Freudenstadt - Wildtierexperten wünschen sich einheitlichere Strukturen in Deutschland beim Umgang mit den hier wieder heimisch gewordenen Raubtieren Luchs und Wolf. "Ich würde mir wünschen, dass das Bundesministerium und das Bundesamt für Naturschutz ihren Spielraum strikt und stärker ausnutzen, um Rahmenbedingungen für alle verbindlich aufzustellen", sagte Wolfsexperte Ulrich Wotschikowsky. Die Tatsache, dass die Bundesländer jeweils für sich zuständig seien für die Managementpläne, Leitfäden oder Konzepte, sei ein erheblicher Nachteil bei diesen großräumig lebenden Tieren, betonte er mit Blick auf eine Wildtierkonferenz in Freudenstadt an diesem Wochenende.