Kreis Freudenstadt Erpresser lauern mit Sex-Masche auf Opfer

Die Masche der Betrüger beschreibt die Polizei so: Die bislang unbekannten Täter teilen den Empfängern in den E-Mails mit, dass sie deren Computer gehackt und einen Trojaner installiert haben. Die Absender behaupten des Weiteren, die Angeschriebenen beim Besuch von Webseiten mit pornografischen Inhalten und damit verbundenen autosexuellen Handlungen gefilmt zu haben. Sie fordern die Adressaten auf, 500 Euro an eine angegebene Bitcoin-Adresse zu transferieren, ansonsten drohen sie, die angeblich gefertigten Videos zu veröffentlichen.

Bisher 15 Fälle angezeigt

Derartige Erpresser-E-Mails seien auch bei Empfängern eingegangen, deren Computer gar nicht über eine eingebaute Kamera verfügten, so die Polizei weiter. Bisher liegen weder dem Polizeipräsidiums Tuttlingen noch dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg Hinweise vor, dass die Computer der Empfänger dieser E-Mails tatsächlich gehackt wurden, oder dass die von den Tätern genannten Videos tatsächlich existieren. Bislang wurden dem Polizeipräsidium Tuttlingen 15 derartige Fälle seit Ende April angezeigt, heißt es weiter.