Freudenstadt Erneute Droh-Mail: Polizei an Schulzentrum

Die Polizei war seit dem frühen Morgen an der Schule. Die betroffenen Klassen wurden von Beamten befragt, die anderen Schüler wurden nach Hause geschickt. Eine Entscheidung der Schulleitung. Die Schüler seien nach den Vorkommnissen zu unkonzentriert, heißt es bei der Polizei. Seit 11 Uhr ist der Unterricht beendet. Die Polizei flankierte die Schüler noch beim Verlassen des Gebäudes.

Die Polizei war am Freitag mit weniger Kräften vor Ort als am Mittwoch. Das habe daran gelegen, dass das Ziel bekannt war. Am Mittwoch war die Drohung nicht so spezifisch wie jetzt.

Drohung ging auch beim Schwarzwälder Bote ein

Die Droh-Mail war um 6.51 Uhr bei der Heinrich-Schickhardt-Schule und beim Schwarzwälder Boten in Freudenstadt eingegangen. An den Schwarzwälder Boten gerichtet hieß es, dass es weitere Tote geben werde, sollte bis 12 Uhr am Freitag nichts über die Anschuldigungen erscheinen.

Ob die Mail von derselben Adresse abgeschickt wurde wie am Mittwoch, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Technisch scheint das Schreiben nicht so leicht zurückzuverfolgen sein.