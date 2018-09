Region Erneut tote Schafe: Wolf wieder im Verdacht

Am Freitag hat der betreffende Schafhalter zwei tote Tiere auf seiner Weide gefunden, teilte das Umweltministerium in Stuttgart am Montag mit. Ein drittes Schaf sei später verendet. Mitarbeiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) seien am Samstag vor Ort gewesen und hätten Rissabstriche gesichert.

Die Proben seien zur Untersuchung an das Senckenberg-Institut geschickt worden. "Zum jetzigen Zeitpunkt kommt ein Wolf als Verursacher in Frage. Gewissheit kann erst die genetische Untersuchung bringen, die rund zwei Woche dauern wird", so das Ministerium. Gernsbach liegt innerhalb der Ende Mai vom Land ausgewiesenen "Förderkulisse Wolfsprävention".

Noch keine neuen Erkenntnisse hat das Ministerium, was die beiden toten Pferde betrifft, die nach einem Angriff vor etwa zwei Wochen bei Simmersfeld verendet waren. Wie berichtet, wiesen die Pferde Bisswunden auf; eins der Tiere lag tot auf der Koppel, das andere überlebte die Operation beim Tierarzt nicht.