Freudenstadt Erhöhung erfolgt meist zu Wohnungswechsel

Freudenstadt. Bilanz für die vergangenen beiden Geschäftsjahre zog der DMB am Mittwoch im Hotel Schwanen in Freudenstadt. 726 Beratungen leistete der Verband im Jahr 2016, 911 im Jahr 2017. "Uuiii", raunte es angesichts der hohen Zahl durch das Nebenzimmer des "Schwanen". Die Probleme seien zuletzt stets die selben gewesen, sagte Vorsitzender Klaus-Peter Dörfling: Streit um Kündigungen (sieben Prozent), um Kautionen (sieben), Mietmängel (18), Nebenkosten (40) und sonstige Vertragsverletzungen (zwölf).

Aktuell hat der Kreisverband 974 Mitglieder. 111 seien 2017 dazugekommen. "Trotzdem werden es jedes Jahr schleichend etwas weniger", so Kassiererin Heidesrose Schaufler. "Die Leute treten ein, wenn sie Probleme haben, lassen sich beraten, und danach kündigen sie die Mitgliedschaft wieder", grämte sie sich. Rund 80 000 Euro setzt der Verein jährlich um. Mehr als die Hälfte davon fließe in Rechtsschutz und Anwaltshonorare. Weiterer großer Kostenblock sind das Personal und das Büro. Haupteinnahmequelle stellen die Mitgliedsbeiträge der Selbsthilfeorganisation dar.

Landesgeschäftsführer Udo Casper, der in den Krisenjahren des Kreisverbands Vorsitzender in Freudenstadt war, sah die Entwicklung der Mitgliederzahlen in einem milderen Licht. "Es stagniert bundesweit. Der Kreisverband Freudenstadt steht mittlerweile wieder stabil da, und wir als Landesverband können uns auf ihn verlassen." Casper leitete die Wahlen und sprach Ehrungen aus (Info).