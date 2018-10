Freudenstadt Erfolgsgeschichte des Italo-Designs

Die Übertragung findet im Kreishaus in Freudenstadt statt. Es doziert Wolfgang Schepers, Präsident des Deutschen Kunststoff-Museums in Oberhausen. Spätestens seit den 50er-Jahren setzten italienische Gestalter und Firmen Maßstäbe, die in vielen Ländern rezipiert wurden. Fantasie, Innovationskraft und Erfindungsreichtum der Designer trugen ihren Teil zur Erfolgsgeschichte bei. Der Vortrag ist illustriert. Vorgestellt werden unter anderem Gio Ponti, Joe Colombo, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini und Enzo Mari.