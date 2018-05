Freudenstadt Ensemble schwimmt in Adrenalin

So nimmt das irre Unternehmen seinen Gang. Die Protagonisten spielen Szenen aus dem Buch nach und tippen Verläufe samt Dialogen in die Schreibmaschine: urkomisch beispielsweise die Reiterszene und das Aufeinandertreffen der sich bekämpfenden Bürgerkriegsarmeen. Das alles geht an die psychische und physische Substanz, und so ist es keineswegs verwunderlich, dass schließlich auch die Fetzen fliegen. Dennoch kann Selznick endlich triumphieren: "Wir haben einen Film!"

Wer zählt die Tränen, die wegen des Gefühlschaos um Scarlett O’Hara und Rhett Butler über die Jahrzehnte hinweg vergossen worden sind? Aber "Vom Winde verweht" ist doch mehr als eine vertrackte Liebesgeschichte. Der Roman taucht ein in die amerikanische Historie, setzt sich mit Bürgerkrieg und Sklaverei auseinander. Außerdem: Im Jahr der Entstehung des Streifens lassen sich auch die Gespenster der heraufziehenden Weltkatastrophe nicht verscheuchen.

Regisseur Arne Tetzlaff wirft mit der Komödie auch "Fragen nach der gesellschaftlichen Verantwortung des Massenmediums Kino" auf. Stefan Holm als David O. Selznick, Martin Behlert in der Rolle von Ben Hecht und David Meyer, der Victor Felming verkörpert, gehen mit ihrer Präsenz in die Vollen. Was sie auf die Bühnen bringen an schauspielerischer Qualität und Verve über die gesamte Spieldauer, ist großes Kino. Da wird mitunter getobt und geschimpft in allen Tonlagen, sodass dem Publikum mitunter Hören und Sehen vergeht, und doch bleibt der komödiantische Charakter erhalten. Umwerfend Sina Weiß als die Sekretärin Miss Poppenghul. Als Abziehbild des seinerzeitigen Frauentyps – blond, eifrig, aber doch reichlich naiv, in körperbetonender Kleidung – huscht sie durch das Stück. Ihre Loyalität zum Chef Selznick macht sie deutlich mit vielfach schriller Artikulation seines Namens. Aber die nervenaufreibenden Tage hinterlassen auch an ihr Spuren: In artistischen Verrenkungen hängt sie kopfüber mit heruntergelassenen Strümpfen total erschöpft im Mobiliar. Das Publikum dankte mit reichlichem Beifall.